Rozmowa z Ralphem Kaminskim*

Magda Piekarska: Zawsze pan taki uparty?

Ralph Kaminski: Zawsze. Jak mnie nie chcą wpuścić przez drzwi, wchodzę wentylacją. Zresztą w tym zawodzie nie można inaczej.

Pytam, bo strasznie się pan zawziął na Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki.

– Prawda, to było moje czwarte podejście. Cóż, Przegląd Piosenki Aktorskiej to festiwal z ogromnym prestiżem, przez cztery dekady przewinęło się przez niego mnóstwo aktorskich legend. No i łączy obie moje pasje – śpiewanie i teatr.

Wie pan już, dlaczego poprzednio panu na PPA nie wychodziło?

– Ciężko powiedzieć, może ktoś bardziej zasługiwał na finał? Za pierwszym razem przyjechałem do Wrocławia kompletnie bez przygotowania. Za drugim wręcz przeciwnie, byłem przygotowany od linijki i doszedłem wówczas do półfinału.

Potem pojawiłem się z własnym zespołem i znów przepadłem. Pomyślałem wtedy, że chyba nie wiem, o co chodzi w tym konkursie. I trochę się z tym pogodziłem, do tego stopnia, że w tym roku nie planowałem występu. Myślałem, że jeśli pojawię się kiedykolwiek na PPA, to już nie jako uczestnik konkursu, ale raczej jako niezależny artysta ze swoim koncertem. Ale na początku lutego pojechałem do Capitolu do koleżanki, która jest tu charakteryzatorką, a przy okazji obejrzałem „Blaszany bębenek” w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Wracałem ze znajomymi, którzy występowali w spektaklu, do Warszawy i pomyślałem, żeby poprzez piosenkę zamanifestować coś ważnego. Teraz wiem już, że w dużej mierze Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki jest przeglądem takich osobistych, emocjonalnych, artystycznych manifestów.