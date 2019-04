Od 2019 r. obowiązuje nowa umowa telewizyjna na transmisje żużlowej PGE Ekstraligi. Kontrakt wyceniony na 20 mln zł rocznie zapewnia stacjom nSport+ oraz Eleven Sports prawo do transmitowania wszystkich spotkań z najlepszej żużlowej ligi świata. W efekcie 64 spotkania będą pokazywane na dwóch kanałach sportowych. To pierwsza taka sytuacja w historii polskiego żużla.

Mecze w piątek i niedzielę

Dzięki umowie kluby zarobią niezłe pieniądze. Kontrakt zakłada, że każda ligowa kolejka będzie podzielona na dwa mecze rozgrywane w piątek oraz dwa w niedzielę. Przypomnijmy, że wcześniej w polskiej ekstralidze żużlowcy ścigali się tylko w niedzielę.

Przywilej wybierania meczów, które będą transmitowane w niedzielę, ma stacja nSport+. Natomiast Eleven Sports będzie pokazywał dwa pozostałe pojedynki w piątki.

Fascynacja żużlem to specyfika przede wszystkim polskich kibiców. W ostatnich latach słabnie zainteresowanie tą dyscypliną w innych krajach, choć obiektywnie trzeba przyznać, że zazwyczaj był to sport niszowy, popularny w niewielu państwach. Ale w Polsce kibiców żużla wciąż przybywa. Wyraźnie widać to po statystykach telewizyjnej oglądalności tej dyscypliny.