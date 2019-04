Leń. Nierób. Życiowy nieudacznik. Świr z dwumiesięcznymi wakacjami, który tylko narzekać potrafi i na dodatek żyje w celibacie, zamiast trzaskać dzieciaki w celu poprawienia stanu swojego mało zasobnego portfela, z propozycją pracy na kasie w Biedrze składaną przez tych, którzy już słuchać nie mogą o tych rzekomo niskich zarobkach, o tej niby ciężkiej pracy.

A może mają rację ci wszyscy wysyłający mnie do Biedronki czy Lidla? Chociaż osobiście wolałabym Castoramę, bo w spożywce robić nie lubię...

Cóż takiego niezwykłego jest w tej mojej pracy? Ano nic. Wstaję, odpalam brykę i jadę. Zaczynam od lekcji zwanej nauczaniem indywidualnym. U uczennicy w domu. Zajęcia odbywają się przy kuchennym stole. Siedzę sobie na krzesełku, uczennica po długich nawoływaniach przez matkę wyłania się ze swojego pokoju. Wkurzona, zaspana, rozczochrana, ze śladami wczorajszego makijażu na twarzy. Oczywiście w piżamie. Lekcję zaczyna od zjedzenia śniadania i wysłania chyba z 20 wiadomości. Nie ma książki ani zeszytu. Po kilku moich prośbach przynosi wreszcie zeszyt, ale po chwili mi oznajmia, że i tak nie będzie się uczyć tego faszystowskiego języka, bo go nienawidzi (chodzi o niemiecki rzecz jasna). Minuty mijają, namawiam ją, żeby może jednak spróbowała przełamać swoją niechęć do języka Goethego. Dziewczę wysuwa coraz bardziej absurdalne argumenty i jest przy tym coraz bardziej agresywna. Chętnie wyrzuciłabym ją z lekcji, ale niestety jestem u niej w domu, no to wyrzucam siebie.