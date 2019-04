Sklep w „Sudetach” zamknięto kilka miesięcy temu, od tego czasu pawilon stoi pusty i niszczeje. Naprzeciwko znajduje się piekarnia i warzywniak, ale w najbliższej okolicy nie ma w tej chwili dużego sklepu spożywczego czy wielobranżowego, ani kawiarni czy restauracji.

Modernistyczny pawilon handlowo-usługowy u zbiegu ulic Sudeckiej i Jaworowej wybudowała na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego Wrocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako część Osiedla pod Jaworami, które wyróżnia zabytkowy układ urbanistyczny – cały obszar został wpisany do ewidencji powojennych zabytków, co oznacza, że układ osiedla jest chroniony.

Przez lata funkcjonowały tam sklepy spożywcze, wielobranżowe i monopolowe. W latach 60. był w tym miejscu mięsny ze ścianami wyłożonymi płytkami ceramicznymi, a po drugiej stronie pawilonu znajdowało się osobne wejście do sklepu odzieżowego, gdzie przy oknie miała swój stolik pani zajmująca się repasacją pończoch.