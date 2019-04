29 kwietnia komisja spotka się z kandydatami na szefa Polskiego. Być może właśnie wtedy poznamy nazwisko następcy Cezarego Morawskiego na tym stanowisku. Jednak wybór będzie mocno ograniczony - tylko troje spośród sześciu zgłoszonych spełniło kryteria formalne.

Odpadli Danuta Maria Gołdon, aktorka, lalkarka, której zabrakło magisterskiego wykształcenia w dziedzinie sztuki, ekonomii lub prawa (jest absolwentką teologii), a także Bogusław Jasiński, filozof i reżyser teatralny oraz Olga Nowakowska, zastępczyni Krzysztofa Maja w Strefie Kultury Wrocław (dawny Impart) - im z kolei zabrakło pięcioletniego doświadczenia na dyrektorskim stanowisku.

Justyna Kramorz to dyrektorka Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach oraz kierunku menedżerskiego w Wyższej Szkole Bankowej. Adam Sroka to reżyser, który ma na koncie m.in. dwie realizacje w Teatrze Polskim we Wrocławiu - „Kordiana” Słowackiego i „Ryszarda III” Szekspira z Cezarym Morawskim w roli tytułowej - obie zeszły już z afisza. Wójcik to z kolei absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.