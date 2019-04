- Znany mówca Seth Godin mówił, że „najbezpieczniej jest podejmować ryzyko, a najbardziej ryzykowna jest bezpieczna gra”. Można mieć najlepsze technologicznie pomysły, ale bez ryzyka nic nie osiągniemy - przyznawał Ivan Hernandez, specjalista od marketingu i internetu rzeczy z firmy Ernst&Young podczas meetup#10 w Barbarze przy ulicy Świdnickiej.

W wypełnionym po brzegi infopunkcie Barbara przedstawiciele wrocławskich start-upów opowiadali o zastosowaniu sztucznej inteligencji, z której każdego dnia korzysta wiele firm. Jednym z głównych pól eksploatacji AI jest rynek e-commerce.

Algorytm wie, co kupujesz

- Posiadamy dane o zachowaniu klientów, wiemy kiedy i za ile dokonano transakcji. Budując zbiór danych zachowania klientów możemy wyciągać wzorce i dopasować je do ich potrzeb. Jeśli ktoś zakupił buciki dziecięce, to z dużym prawdopodobieństwem będzie zainteresowany większymi butami za rok. Posiadając informacje o milionach transakcji AI może generować hipotezy i weryfikować je - podkreślał dr inż. Maciej Pondel z Upsaily oraz wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Na podstawie takiej bazy danych można stworzyć kampanię dla klienta, w której sklepy internetowe zaoferują nabywcy odpowiednio wysokie rabaty. AI oszacuje jak dużą promocję zaproponować danemu klientowi, żeby sklep jak najwięcej zyskał. Inny rabat należy zaproponować „łowcy okazji”, a inny osobie regularnie zamawiającej produkty z danego segmentu np. filmów DVD. W ten sam sposób w przyszłości algorytmy mogą pomóc np. studentom i wykładowcom w poszukiwaniu artykułów naukowych lub książek w bibliotece. System szybko obliczy jaką literaturą interesuje się użytkownik i dostosuje do niego hasła. Oczywiście to jest możliwe tylko w przypadku wydania zgody przez klienta na zbieranie danych.