Już wcześniej zdarzało się, że trzeba było odwołać przesłuchania z udziałem Tomasza Komendy. Wracanie do okresu skazania i pobytu w więzieniu było dla niego zbyt trudne. W końcu udało mu się złożyć wszystkie zeznania. Nigdy nie ukrywał jednak, że cała sytuacja jest dla niego trudna. Od momentu wyjścia z więzienia korzysta z pomocy psychologa.

W lutym łódzka prokuratura chciała przeprowadzić kolejne czynności z udziałem Tomasza Komendy. Nie zgodził się jednak na okazanie mu osób związanych ze sprawą, tłumacząc się złym stanem zdrowia.

- Po okresie euforii związanej z wyjściem z więzienia przyszedł czas gorszego nastroju. Trudno się temu dziwić po tym wszystkim, co przeżył i z czym musiał się przez lata mierzyć. Poza tym staje przed problemem dostosowania się do nowej rzeczywistości. Do tego dochodzą jeszcze kłopoty zdrowotne jego mamy – tłumaczył mec. Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Tomasza Komendy.