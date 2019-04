Obniżenie podatku miedziowego (płaci go KGHM od 2012 r.) o 15 proc. od 1 kwietnia zapisano w umowie koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości oraz Bezpartyjnych Samorządowców, którzy po ubiegłorocznych wyborach samorządowych rządzą Dolnym Śląskiem. To był postulat lidera BS, prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego. Zanim „zszedł” się z PiS, pisał do premiera Mateusza Morawieckiego: „Znieś podatek, dotrzymaj obietnic złożonych przez PiS”.

Przypominał mu wtedy jego poprzedniczkę Beatę Szydło, która w 2015 r. przed wyborami parlamentarnymi w Lubinie ogłosiła, że ma już gotowy projekt ustawy znoszący podatek miedziowy. Obiecała, że wejdzie w życie, jak PiS dojdzie do władzy, ponieważ „KGHM to perła w koronie polskiej gospodarki”.

To samo w środę w Sejmie zrobili posłowie opozycji.

– Do tej pory jakoś się nie spieszyliście, by spełnić obietnice złożone w Lubinie – mówiła do nielicznych obecnych na sali parlamentarzystów z PiS – Ewa Drozd z klubu Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej. – Pewnie przez kolejne lata też nic by się w tej kwestii nie zmieniło, gdyby nie wybory samorządowe i chęć przejęcia władzy w sejmiku dolnośląskim. To nie dobro spółki KGHM i jej pracowników skłoniło was do złożenia tego projektu, chodzi tu o zwykłą korupcję polityczną.