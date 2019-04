Negocjacje przedstawicieli rządu z nauczycielskimi związkami trwają od poniedziałku. W środę rozmowy toczyły się w dwóch turach od 13 do 15 i po przerwie związanej z posiedzeniem Sejmu od godz. 18 do późnych godzin wieczornych. Wicepremier Beata Szydło poprosiła o przerwę do piątku, wtedy rząd ma przedstawić nowe propozycje finansowe. „Zmiany”, które nauczycielom zaoferowała premier Szydło i wstępnie zaakceptowała „Solidarność”, to w większości propozycje już wcześniej przez rząd przedstawiane, a także wycofanie się z niektórych reform wprowadzonych przez minister edukacji Annę Zalewską.

Tymczasem już we wtorek porozumienie skłonny był podpisać Ryszard Proksa, szef oświatowej „Solidarności”. Poinformował wówczas, że jego związek osiągnął satysfakcjonujące minimum.

Wywołało to oburzenie wśród działaczy w całym kraju, w tym na Dolnym Śląsku.

"Komisja Międzyzakładowa NSZZ 'Solidarność' Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Trzebnickiej uważa, że zgłoszenie przez przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „ Solidarność” Ryszarda Proksy zgody, na wszystkie propozycje Rządu z dnia 1 i 2 kwietnia, jeszcze w trakcie trwania negocjacji ze Związkami Zawodowymi oraz przed planowaną manifestacją na dzień 4 kwietnia, jest przejawem niekompetencji oraz zdrady interesów środowiska oświatowego" - napisali przedstawiciele dolnośląskiego oddziału na FB. I wnioskują o odwołanie Ryszarda Proksy z funkcji przewodniczącego.