Nad wejściem do pierwszej sali wisi szyld z czarnym orłem informujący, że muzeum jest instytucją kultury samorządu województwa dolnośląskiego, i przyznam, że z przykrością go oglądam. Pan wicemarszałek Michał Bobowiec chyba też, bo chce ten szyld zlikwidować. Korzyść: 2 mln zł w budżecie marszałkowskim. Strata: rezygnacja z muzeum, które jest jedyne w Polsce i ma bezcenne zbiory.

Tę unikatową placówkę założono w Warszawie, za dwa lata będzie obchodzić 100. urodziny. Pocztowe pamiątki, które z dużym zaangażowaniem zbierało Ministerstwo Poczt i Telegrafów odrodzonej Rzeczypospolitej, pokazywano początkowo w stołecznym gmachu Urzędu Telekomunikacyjnego przy ul. Poznańskiej. W czasie wojny muzeum zamknięto, a zbiory w większości wywieziono do Rzeszy. Udało się je odzyskać i w 1956 r. przenieść do Wrocławia, co zawdzięczamy pierwszemu wrocławskiemu dyrektorowi muzeum Aleksandrowi Śnieżce, przedwojennemu urzędnikowi z Wilna.