Domagają się głównie podwyżek płac. Od godz. 15 mają dziś pikietować przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Przewidziane są wystąpienia i przemowy, związkowcy będą mieli też przygotowaną petycję z listą postulatów, którą chcą przekazać na ręce wojewody.

Ogólnopolski protest jest efektem przeprowadzonych pod koniec lutego rozmów z rządem, w tym premierem Mateuszem Morawieckim, a także szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Delegacji przewodniczył szef „Solidarności” Piotr Duda. Teraz to on, w odezwie do działaczy z całego kraju, przekonuje o braku możliwości porozumienia. Związkowcy są rozczarowani, że w różnych rządowych projektach sfera publiczna została pominięta.

– Nasze postulaty zostały zignorowane, nie udało się dogadać z przedstawicielami rządu. Chcieliśmy znaleźć rozwiązania systemowe, ale nic nie wyniknęło z tych rozmów – komentuje Kazimierz Kimso, przewodniczący zarządu regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. – Dostrzegamy brak dialogu, na jakim nam zależy. Przyszedł czas na formę nacisku.