Bardziej doświadczona politycznie Zalewska, o czym niechętnie dziś pamięta, zaczynała jeszcze w Unii Wolności. W 2001 r., gdy istniało już PiS, ona do Sejmu startowała z wałbrzyskiej listy UW. Była druga, za Janem Lityńskim. Mandatu nie zdobyła.

– Pamiętam ją jako osobę niezwykle ambitną, ale ukierunkowaną głównie na własną karierę polityczną – wspominał w rozmowie z „Wyborczą”, już po objęciu przez Zalewską teki ministra edukacji, Lityński. – Miała dużą siłę przebicia, również z powodu swojego gadulstwa. Tyle że zwykle nie mówiła tego, co myśli, a jedynie to, co chciano od niej usłyszeć.

Tej cechy nie wyzbyła się do dziś.

Z Unii Wolności do PiS

Lipiec 2016 r. Anna Zalewska gości w programie Moniki Olejnik w TVN 24. Dziennikarka pyta ją, kto mordował Żydów podczas pogromu kieleckiego i w Jedwabnem. Minister zaczyna się gubić: – To fakt historyczny, w którym doszło do wielu nieporozumień, do wielu tendencyjnych opinii – mówi, choć kwestia odpowiedzialności i udziału w tych zbrodniach obywateli polskich została potwierdzona przez historyków. Jej słowa spotykają się z oburzeniem historyków i organizacji żydowskich.