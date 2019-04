„W obliczu pogarszających się stosunków politycznych i dyplomatycznych obu naszych krajów, to, co możemy zrobić jako społeczeństwo obywatelskie, a szerzej jako zwykli Polacy i Ukraińcy, to po prostu siąść razem do stołu i zacząć rozmawiać” – zapowiadali organizatorzy cyklu „Rozmowy polsko-ukraińskie”.

Spotkanie odbyło się w Muzeum Pana Tadeusza w Rynku. Prowadził je Marcin Hamkało, dyrektor muzeum, a także poeta, krytyk literacki. Wzięli w nim udział pisarze: Dorota Masłowska oraz Serhij Żadan.

Pisarze podczas wtorkowego spotkania rozmawiali o wojnie, odpowiedzialności twórców za słowo i polityce. Serhij Żadan przyznał, że Ukraina od pięciu lat toczy wojnę z Rosją, więc wojna nie jest metaforą i środkiem wyrazu. To prawdziwy świat.

- To co się dzieje w Polsce, jest nazywane wojną w pewnych kontekstach. Jest to wojna obyczajowa, abstrakcyjna. Wojna dwóch plemion mających różne wizje na temat tego, jak powinny się toczyć losy naszej ojczyzny - odpowiedziała Dorota Masłowska.