Grupa Dialogu Społecznego „Mama we Wrocławiu” powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „Klub Mamuśki”. W pierwszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miasta, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, MOPS-u, Fundacji „Evangelium Vitae” oraz radne osiedlowe ze Szczepina i Leśnicy.

Grupy dialogu społecznego spotykają się zazwyczaj raz w miesiącu, by rozmawiać o dotyczących ich kwestiach. Obecnie istnieje 16 grup, zajmują się między innymi zielenią miejską, zwierzętami, miejską polityką społeczną i aktywizacją osób niepełnosprawnych. W ich skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, miasta, środowisk lokalnych, a także osoby prywatne. – Każdy może przyjść na spotkanie, zgłosić swoje potrzeby i pomysły – zaprasza Dominik Golema z miejskiego departamentu spraw społecznych.

Spotkania także dla ojców

Grupa „Mama we Wrocławiu” powstała, by porozmawiać o tym, jak dotrzeć do matek – ale także i ojców – dzieci w różnym wieku, rozpoznać ich potrzeby i problemy oraz by zebrać społeczników i ciekawe inicjatywy, które nie docierają do szerokiego grona.