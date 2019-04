Urzędnicy zapewniają, że od kwietnia wrocławskie ulice będą polewane częściej, będzie też więcej dróg objętych zraszaniem.

– Będziemy polewać ulice co tydzień, a nie co miesiąc. Liczba ulic objętych działaniami wzrośnie ze 177 do 353 km – zapowiada Bartosz Małysa, prezes spółki Ekosystem. – Częstsze polewanie sprawi, że mniej zanieczyszczeń unosić się będzie w powietrzu.

– W ubiegłych latach polewanie traktowane było nieco po macoszemu – przyznaje Małysa.

Teraz do grona ulic, na których wyjedzie pięć polewarek, dołączą m.in. ul. Osobowicka, ul. Krakowska, ul. Racławicka, ul. Mościckiego, ul. Kasprowicza, ul. Gajowicka, ul. Zaporoska, ul. Mickiewicza, ul. Graniczna, ul. Długa, ul. Maślicka czy ul. Kamienna.

Stałym oczyszczaniem i zamiataniem objęte są zaś wszystkie ulice, chodniki, drogi rowerowe czy torowiska. Małysa: – Niektóre codziennie, niektóre co tydzień albo co miesiąc.