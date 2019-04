Port Lotniczy Wrocław to spółka, w której udziałowcami są Skarb Państwa, władze województwa i Wrocławia. O powolnym przejmowaniu nad nią władzy przez rządzącą w regionie koalicję PiS i Bezpartyjnych Samorządowców, pisaliśmy w połowie marca.

Wówczas doświadczonego wiceprezesa Portu Jarosława Wróblewskiego zastąpiła bliska współpracownica wicemarszałka Michała Bobowca – Agata Granatowska, 32-latka, bez doświadczenia w prowadzeniu biznesu. Informowaliśmy wtedy nieoficjalnie, że to dopiero wstęp do poważniejszych zmian we władzach lotniska, być może nawet odwołania rządzącego od 12 lat prezesa Dariusza Kusia.

Wczoraj rada nadzorcza Portu Lotniczego Wrocław zadecydowała o poszerzeniu składu dwuosobowego zarządu o jedną osobę. A chwilę potem jego członkiem wybrany został 39-letni Przemysław Myszakowski.

Myszakowski, z wykształcenia prawnik, nie pracował dotychczas w biznesie. Przez kilka kadencji był radnym Oleśnicy. Mandat złożył w 2016 r., kiedy rozpoczął pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie był zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego.