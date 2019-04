Tomasz S. twierdzi, że ma liberalne poglądy i jest otwarty na imigrantów. Sam miał nawet dziewczynę z Ukrainy. Mimo to stanął przed sądem za grożenie pracownikom Aquaparku przy Borowskiej i stacji benzynowej, publicznie znieważanie ich z powodu przynależności narodowej i rasowej oraz za nawoływanie do dyskryminacji.

Najpierw w maju 2018 r. na jednej z wrocławskich stacji benzynowych wyzywał pracownicę, bo miała ciemniejszy kolor skóry. Wówczas stwierdził, że wyszła z „murzyńskiej d…”.

Mniej więcej miesiąc później wygrażał ukraińskim pracownikom wrocławskiego Aquaparku. Jak przyznał w sądzie, wykrzyczał im, że „są debilami” i „wyszli z koziej d…”.

Po tym zdarzeniu trafił do aresztu. Wyszedł z niego za kaucją. Ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i zakaz odwiedzin Aquaparku. Twierdzi, że nie użył wulgarnych słów w kierunku pracowników Wrocławskiego Parku Wodnego przez uprzedzenia rasowe, tylko przez to, że nie chcieli go obsłużyć.