8,6 mln zł ma stracić Narodowe Forum Muzyki. To kwota rocznej dotacji, jaką na tę instytucję przeznaczają władze województwa. Odpowiedzialny za kulturę na Dolnym Śląsku Michał Bobowiec w rozmowie z „Wyborczą” powiedział, że te pieniądze zasilą inne placówki w regionie. Decyzję w kwietniu podejmą w tej sprawie radni sejmiku.

Bobowiec kontra Kosendiak

Po tych zapowiedziach w sieci rozpętała się burza. Bobowiec na Facebooku napisał:

„Sytuacja kultury na Dolny Śląsk wymaga podejmowania trudnych decyzji. Narodowe Forum Muzyki dysponuje rocznym budżetem na poziomie ponad połowy wydatków Województwa na całą kulturę, czyli na teatry, zabytki, muzea i filharmonie. Ok 8,6 mln zł, jakie przeznaczamy na NFM, to pieniądze wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, a nie Narodowego Forum Muzyki, jak utrzymuje Pan Andrzej Kosendiak i to radni sejmiku województwa głosują w imieniu mieszkańców, jak te środki zostaną spożytkowane”.