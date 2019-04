– W ciągu 12 miesięcy przeprowadzone zostaną renegocjacje kontraktów w zarządach każdej ze spółek, których celem będzie ustalenie nowego poziomu wynagrodzeń – zapowiedział pod koniec lutego Jacek Sutryk. – Wprowadzone zostaną także ograniczenia wynagradzania pracowników w formie dodatkowych nagród i premii w przypadkach, gdy ich działania nie przynoszą wymiernych korzyści.

Cięcie pensji we władzach wrocławskich spółek już się zaczęło. 4,5 tys. zł mniej miesięcznie zarabia Piotr Paś, który jako dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego w połowie marca nieoczekiwanie zastąpił we Wrocławskich Inwestycjach prezesa Pawła Rychela. Na to stanowisko delegowała go Rada Nadzorcza, której Paś jest przewodniczącym.

Sutryk tę zmianę tłumaczył tak: – Chciałbym stworzyć własny zespół, który myśli podobnie do mnie, by wywiązać się z obietnic złożonych mieszkańcom.