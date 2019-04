Szef ZNP Sławomir Broniarz poinformował w niedzielę, że na prawie 20 tys. przedszkoli, zespołów, szkół w całej Polsce za strajkiem opowiedziało się 15 549 placówek. To zdecydowana większość - niemal 80 proc.

ZNP od miesięcy żąda 1000 zł podwyżki dla nauczycieli. Na dziś, 1 kwietnia, zaplanowano kolejne rozmowy związków zawodowych z przedstawicielami rządu w tej sprawie. Jeśli i tym razem nie dojdzie do porozumienia, najprawdopodobniej za tydzień rozpocznie się największy strajk w oświacie w historii. Będzie bezterminowy.

Według związku chęć uczestnictwa w proteście wyraziło ponad 1000 placówek na Dolnym Śląsku. A we Wrocławiu - według wyliczeń wrocławskiego magistratu - za udziałem w strajku opowiedziało się 85 proc. publicznych placówek.

Przedstawiciele urzędu miejskiego przygotowują plan, jak wspomóc dyrektorów szkół czy przedszkoli, jeśli dojdzie do strajku. Poprosili o pomoc wrocławskie instytucje kultury, sportu, spółki miejskie czy kluby sportowe. - Chcemy przygotować ofertę ich działań, którą następnie zaproponujemy dyrektorom. W praktyce będzie polegało to na tym, że np. pracownicy miejskiej spółki pomogą w zorganizowaniu zajęć w podstawówkach. W przedszkolach moglibyśmy rozszerzyć zajęcia na co dzień organizowane we współpracy z miastem, z jednej do kilku godzin. Z kolei starszą młodzież moglibyśmy zaprosić do udziału w zajęciach w zoo, Hydropolis, na Stadionie Wrocław czy w Młodzieżowym Centrum Sportu - tłumaczyła "Wyborczej" wiceprezydent Renata Granowska.