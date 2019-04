1 ZDJĘCIE Strajk nauczycieli ma się rozpocząć 8 kwietnia (JAKUB WŁODEK)

Propisowska fundacja wykorzystała organizowaną przez dolnośląskie kuratorium konferencję dla rad rodziców do szczucia ich na nauczycieli: za wprowadzanie do szkół "zajęć promujących w dziedzinie seksu wartości i rozwiązania sprzeczne z polskim kodem kulturowym" i przygotowania do strajku