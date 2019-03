Burgweide był największym obozem pracy w Breslau. Przebywało tam ok. 10 tys. osób, głównie Polaków, ale także Ukraińców, Czechów, Jugosłowian, Francuzów czy Włochów. Mieszkali w barakach, zbyt małych, by wszystkich pomieścić, więc często musieli spać na podłodze. Był to tzw. obóz „durchgangslager”, czyli mocno strzeżony. Otoczony drutem kolczastym i z wieżyczkami strażniczymi.

Robotnicy pracowali głównie w pobliskiej cukrowni i młynie. W trakcie oblężenia Twierdzy Wrocław budowali uliczne barykady, kopali okopy czy przygotowywali lotnisko na pl. Grunwaldzkim.

Spleśniały chleb i flaga z poszewki

Z relacji więźniów wyłania się koszmar, który przeżyli w obozie.

Wincent Kucia wspominał: "W obozie były warunki straszne, spaliśmy różnie, czasem w barakach, czasem pod gołym niebem, gdyż w obozie było bardzo wiele ludzi, a z każdym dniem przybywało coraz więcej, więc nikt nie dbał o nas i nie troszczono się o nasze warunki higieniczne i bytowe. Głód panował straszny, zupa, którą nam wydawano raz na dzień, składała się z różnych warzyw, lecz nie było w niej prawie wcale ziemniaków. Na śniadanie dostawaliśmy jeden chleb na pięć osób (na cały dzień) oraz czarną nie słodzoną kawę. (…)”