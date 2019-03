W sobotę, na zorganizowanej w budynku Starej Giełdy konwencji Koalicji Europejskiej, zaprezentowano kandydatów do Parlamentu Europejskiego z dolnośląsko-opolskiej listy: Andrzeja Bułę, Jarosława Dudę i Janinę Ochojską - szefową Polskiej Akcji Humanitarnej i liderkę listy.

- Panie prezesie Kaczyński: milczenie nie wymaże afer. Zanim ich nie wyjaśnicie, nie macie moralnego prawa do rządzenia - mówił Grzegorz Schetyna. - Przed Polską wielki wybór, we Wrocławiu widać to wyraźnie. Liderką listy KE jest Janina Ochojska, która nikogo nie obrażała, nie dzieliła ludzi na lepszych i gorszych, nie wywyższała się. Przeciwnie: budzi w ludziach to co najlepsze, łączy ich we wspólnym działaniu. Dla całej klasy politycznej może być moralnym drogowskazem.

Schetyna podkreślał, że z kolei PiS wystawia do wyborów Annę Zalewską, która to z kolei "kończy zamykać 7,5 tys. gimnazjów w Polsce". - PiS wstydzi się swojej kandydatki. Gdy tydzień temu zorganizowali we Wrocławiu konwencję, schowali Annę Zalewską. Pytanie, po co ją wystawiają? Odpowiedź może być tylko jedna: "Akcja ewakuacja" trwa na całego - mówił szef Platformy. - Niech się wali i pali, byle zamknąć oczy i uciec, jakoś to będzie. My dzisiaj wyraźnie mówimy: to nie przejdzie. Polacy są mądrzy, nie doceniacie ich. Pani Zalewska nie da rady uciec do Brukseli, bo Polacy jej nie wybiorą.