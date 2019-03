– Kilka lat temu, gdy oglądaliśmy tę okolicę, wpadł nam w oko Młyn Maria, byliśmy zdziwieni, że taki budynek stoi pusty. Wtedy architekt Zbigniew Maćków powiedział nam, że to jeden z najtrudniejszych obiektów do realizacji w całym mieście. Potwierdziło się to – opowiadał Maciej Gotkiewicz z zarządu RealCo, firmy, która jest inwestorem, podczas czwartkowej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego (w kapsule został umieszczony też czwartkowy numer „Wyborczej”).

Podkreślił też: – Ale było warto. Dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni, choć to najbardziej wymagający projekt w historii naszej firmy.

Mieszkania Wrocław. Doczekali się

Zabytek położony jest na dwóch odrzańskich wyspach: Piasek i Młyńskiej. Pierwszy młyn w tym miejscu powstał w 1242 r., jednak przez wieki był wielokrotnie przebudowywany. W ostatnich latach stał opuszczony, czego skutkiem jest konieczność generalnego remontu.