Agnieszka i Jerzy byli razem kilka lat, zanim urodził się Łukasz. – Wydawało mi się, że to wielka miłość. Obiecywał mi ślub. Zawsze był czuły, opiekuńczy, dbał o mnie. Do czasu narodzin Łukasza. Wtedy bez żadnego ostrzeżenia zostawił nas bez środków do życia. Nie miałam wtedy jeszcze pracy, bo kończyłam dopiero studia – opowiada Agnieszka.

Łukasz był chorowity. Cierpiał na astmę. Kilkanaście razy go hospitalizowano, jeździł też na wyjazdy klimatyczne. Zawsze z matką. Ojciec pokazywał się raz na jakiś czas. Alimenty zaczął płacić prawie rok po narodzinach chłopca. Najpierw 200 zł, a od ponad roku 400 zł.

– Nie złożyłam nigdy wniosku o alimenty, bo nie miałam ani czasu, ani pieniędzy na prawników. Zarabiałam niewiele, a większość przeznaczałam na leczenie Łukasza, na wyjazdy do miejsc, gdzie było lepsze powietrze, by uchronić go przed braniem sterydów i rozwojem astmy. Tak było aż do zerówki – opowiada Agnieszka.