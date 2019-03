Rozmowa z Janiną Ochojską, nr 1 na liście Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu w okręgu dolnośląsko-opolskim

Jacek Harłukowicz: Właściwie to po co pani ta cała polityka?

Janina Ochojska: [westchnienie – red.] Szczerze mówiąc, to nie sądziłam, że się na to zdecyduję. Propozycje się pojawiały z różnych stron, ale odmawiałam, bo po prostu nawet dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić siebie w takiej roli. Przecież jestem ta „Janka od pomagania” [śmiech – red.]. Zdecydowało myślenie o polityce jak o służbie. Przecież to właśnie służbą zajmowałam się przez ostatnie 26 lat w Polskiej Akcji Humanitarnej. Stworzyliśmy organizację skutecznie udzielającą pomocy ofiarom katastrof humanitarnych, która na stałe wpisała się w mapę pomocy światowej i polskiej.

Chciałabym teraz tym moim doświadczeniem się podzielić. Od lat obserwuję, jak rozdysponowywana bywa pomoc humanitarna, finansowana przez UE. I wiem, że część z tych środków jest zwyczajnie marnowana. Dzienne utrzymanie jednego uchodźcy, np. w obozie, kosztuje 15 dolarów (większość to koszty obsługi), to faktycznie do uchodźcy trafia może jedna dziesiąta tej kwoty w postaci żywności, wody, podstawowej opieki medycznej i edukacji. Sądzę, że wiem, jak można robić to lepiej.