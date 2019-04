We wtorek partia Biedronia zaprezentowała swoje listy do europarlamentu w okręgu dolnośląsko-opolskim. Zastosowano tzw. suwak, co oznacza, że kobiety i mężczyźni zajmują miejsca naprzemiennie z jednym wyjątkiem: kobieta na miejscu dziewiątym, a mężczyzna na dziesiątym.

Wybory do europarlamentu 2019. O równość płci

Jako że listę otwiera Krzysztof Śmiszek, na drugim miejscu znalazła się Katarzyna Lubiniecka-Różyło, działaczka feministyczna. Do tego roku pracowała jako pełnomocniczka marszałka dolnośląskiego do spraw równości, wcześniej przez ponad 20 lat była dziennikarką „Gazety Wyborczej”.

Dlaczego zdecydowała się na start? – Uważam, że trzeba bronić Europy przed prawicowymi atakami i przed tym, co stało się w Polsce – mówi kandydatka. – Chciałabym w Parlamencie Europejskim robić to, co robię od lat we Wrocławiu na rzecz kobiet. A Wiosna ma dla kobiet najlepsze propozycje.