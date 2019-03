Wyniki referendów w szkołach pokazały, jak potężna jest frustracja nauczycieli i jak przytłaczająco wielu z nich jest zdeterminowanych, by w walce o podwyżki sięgnąć po strajk. Takiej eksplozji niezadowolenia tej grupy społecznej jeszcze w Polsce nie było. I co ciekawe, zdecydowana większość Polaków - co pokazują badania opinii publicznej - nauczycieli rozumie i popiera.

Wobec powyższego PiS oraz usłużne mu media, nie mogąc już za bardzo liczyć na odebranie protestującym sympatii społeczeństwa, próbują mącić wodę, by odwrócić uwagę od tego, że to dzisiejsza władza, obiecująca co rusz komuś jakieś pieniądze (oczywiście nie swoje, tylko nasze wspólne), nauczycielom należnej im podwyżki odmawia.

Mówią więc, że podwyżki już dostali (w wysokości pozwalającej na zakup symbolicznych wacików) albo że powinny ją dać samorządy, które jednak skąpią. Tymczasem fakty są takie, że subwencja, jaką państwo przekazuje samorządom na oświatę, nawet na dzisiejsze płace nauczycieli nie starcza i samorządy już dawno same dopłacają, i to grube miliony (czytaj o tym TUTAJ). Nie mówiąc już o tym, że słono je kosztowała deforma Zalewskiej, która wg niej miała być bezkosztowa.