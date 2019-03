- W związku z obawami, że ze względu na strajk obniżone zostaną pensje protestujących nauczycieli, uspokajam: wszystkie środki przewidziane na wynagrodzenia zostaną wypłacone w całości. Bez względu na to ile potrwa protest - napisał na FB prezydent Wrocławia.

I kontynuuje: - Dopytywany przez Was w kwestii wynagrodzeń wyjaśniam, że pula środków na wynagrodzenia pozostająca w gestii dyrektorów szkół nie zostanie zmniejszona.

Jacek Sutryk zapowiedział również, że w przyszłym tygodniu będzie kontynuował "rozpoczęte już dawno" rozmowy ze związkami dotyczące podniesienia kwot dodatków.

Do słów prezydenta Wrocławia odniosła się jedna z nauczycielek, która tak skomentowała sprawę dla "Wyborczej":

- Nasze środowisko od rana jest poruszone tą informacją i odbieramy ją bardzo pozytywnie. Czujemy się docenieni - mówi Magdalena, nauczycielka z wrocławskiego przedszkola, która chce wziąć udział w strajku. - No i czujemy, że w końcu ktoś z góry nie jest przeciwko nam, bo to, co czasami słyszymy w mediach, jest smutne. Przykro nam z powodu nagonki na nauczycieli, którzy powinni być autorytetem dla swoich podopiecznych i uczniów.