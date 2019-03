Radni sejmiku na czwartkowej sesji zajęli się stanowiskiem w sprawie przejęcia lokalnych linii kolejowych. Władze regionu chciałyby, żeby w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (tzw. kolej plus) rząd dofinansował remonty linii, które przejąłby samorząd województwa.

Projekt przedstawiał Patryk Wild, radny Bezpartyjnych Samorządowców: – W Polsce na przełomie XX i XXI wieku mieliśmy do czynienia z rzezią połączeń. W czasie gdy na zachodzie Europy liczba linii kolejowych rosła, u nas linie były likwidowane. To doprowadziło do wykluczenia komunikacyjnego.

– Jesteśmy jedynym województwem, które tak aktywnie zajmuje się koleją. Dlatego jako pierwsi chcielibyśmy otrzymać pieniądze z programu – powiedział Wild.

Jak wyliczał radny, remont 275 kilometrów linii kolejowych kosztowałby 550 mln zł. Ten szacunek powstał na podstawie kosztów pierwszej przejętej linii, czyli Dzierżoniów-Bielawa, której remont właśnie się rozpoczął.