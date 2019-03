Do pierwszego z budynków Portu Popowice mieszkańcy wprowadzą się już w czwartym kwartale tego roku. Obecnie to żelbetowy kolos, ale gdy będzie gotowy, ma go wyróżniać elewacja z cegły klinkierowej. Dzięki niej będzie przypominać budynki magazynowe, charakterystyczne dla dawnych portów przeładunkowych. Obok stanie budynek B. To w jego fundamentach zamurowana została dziś kapsuła czasu. Złożono w niej m.in. aktualne gazety, albumy i mapy Wrocławia, telefon komórkowy i pięciozłotową monetę.

- W kapsule czasu znalazły się przedmioty, które dla przyszłych pokoleń będą niosły wartościową informację na temat naszych czasów – mówi Edward Laufer, prezes zarządu Vantage Development. - Data otwarcia kapsuły została wyznaczona na rok 2219. Nie mamy pewności, co przyniesie nam najbliższe 200 lat, jesteśmy jednak przekonani, że dziś staliśmy się częścią historii Portu Popowice.