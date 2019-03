1 ZDJĘCIE ROMAN BOSIACKI

- Nas góra nie interesuje. Ani to, co mówi Piotr Duda, ani to, co mówią centrale związkowe. Interesuje nas to, czego chcą ludzie na dole - mówi szefowa oświatowej "Solidarności" oddziału Wrocław-Krzyki. M.in. tam przegłosowano uchwałę ws. dołączenia do strajku nauczycieli planowanego na 8 kwietnia.