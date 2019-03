Całość przedsięwzięcia władze miasta nazwały „Strategią Sportu Wrocławia 2030”. Miasto chce przeanalizować swoje wydatki na sport zawodowy, amatorski oraz rekreację. Specjalnie wyłoniona firma ma opracować szczegółowy raport, a także przeprowadzić analizy dotyczące podobnych wydatków w innych dużych polskich miastach. A później porównać, jak na tym tle prezentuje się Wrocław.

Z zapowiedzi wynika, że przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne i mieszkańcy Wrocławia będą mogli ocenić działanie miasta w sferze lokalnego sportu oraz zaproponować swoje rozwiązania.

– Strategia to przedsięwzięcie, które powinno przynieść odpowiedź na kilka ważnych tematów – zaznacza Piotr Mazur, dyrektor biura sportu, turystyki i rekreacji wrocławskiego urzędu miejskiego. – Po pierwsze, chcemy porównać się do kilku innych większych miast, aby zobaczyć, ile pieniędzy oni wydają na sport i konkretnie na co. Oczywiście zamierzamy także podczas społecznych konsultacji zapytać wrocławian, co oni o tym myślą. Czy uważają, że miasto nadal powinno przekazywać pieniądze na zawodowe kluby sportowe, czy jednak większe sumy warto przeznaczać na sport amatorski i młodzieżowy. Zapytamy także o infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i przekonamy się, czego najbardziej potrzebują mieszkańcy Wrocławia – tłumaczy Mazur.