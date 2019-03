Proces ruszył powtórnie 27 marca przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu. W odczytanym akcie oskarżenia prokurator zarzucał Leszkowi L., że od 12 do 17 grudnia 1981 roku wydał 92 decyzje o internowaniu mieszkańców regionu wałbrzyskiego.

Zdaniem Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która prowadziła śledztwo w tej sprawie z ramienia IPN, były to zbrodnie przeciwko ludzkości.

- Oskarżony, wydając te decyzje, powoływał się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981r. o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, a w konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności 92 pokrzywdzonych – mówił na sali sądowej prokurator IPN Krzysztof Matkowski.

Sprawa do sądu trafiła po raz pierwszy w 2017 roku. W lutym 2018 roku zapadł wyrok uniewinniający komendanta. Sędzia Bartosz Szeremeta z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu uznał, że choć stan faktyczny nie budzi wątpliwości, to jednak były komendant Leszek L. działał w błędzie. - Był przekonany, że stan wojenny już obowiązuje, bo takie dokumenty mu dostarczono – mówił podczas uzasadniania wyroku sędzia. Powołał się na 28 artykuł kodeksu karnego, który mówi, że „nie popełnia umyślnie czynu zabronionego ten, kto pozostaje w błędzie, co do okoliczności stanowiącej jego znamię”.