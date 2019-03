Zdaniem RPO wypowiedzi Jacka Międlara mogły naruszyć Kodeks karny poprzez nawoływanie do nienawiści i pochwalanie zamachu oraz użycia przemocy wobec grupy ludzi.

"Sprawca ataku w Christchurch w Nowej Zelandii zostawił manifest, odwołujący się do rasistowskich i supremacjonistycznych teorii. Miał go też odczytać Jacek Międlar na nagraniu na YouTube - pisze Adam Bodnar w swoim zawiadomieniu. - Administrator portalu co prawda to nagranie usunął, ale nadal fragment dostępny jest na Twitterze. Właściciel konta opublikował to po to, by na wpis zareagowały organy państwa odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości motywowanej nienawiścią. Co istotne, użytkownik ten informuje, że całe nagranie zostało przez niego zabezpieczone".

– Dlaczego Australijczyk dokonuje zamachu? – zastanawiał się na swoim kanale na YouTube Międlar. – Spośród licznych odpowiedzi przebija się bezsilność. To mężczyzna, który widział w życiu wiele, widział, jak białe dziewczyny są gwałcone czy mordowane przez islamistów. Widział, gdy establishment w tej kwestii w żaden sposób nie reagował. On mówi: „Moim obowiązkiem jest stanąć w obronie tych, za którymi nie staje państwo, Kościół i establishment” – mówił Międlar.