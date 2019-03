Karolina Kijek: Jeśli ZNP nie dogada się z rządem, 8 kwietnia może dojść do największego strajku nauczycieli w historii Polski. W ilu wrocławskich placówkach może odbyć się protest?

Renata Granowska: – Szacujemy, że może przystąpić do niego łącznie 218 z około 250 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocław. To przedszkola, podstawówki, szkoły ponadpodstawowe, MDK-i, placówki specjalne.

Czyli za strajkiem opowiedziało się 86 proc. placówek. To dużo?

– Myślę, że tak. Przy takich liczbach możemy mówić o sytuacji kryzysowej. Pamiętajmy jednak, że póki co mówimy o chęci przystąpienia do strajku, bo tego dotyczyło robione przez związki zawodowe referendum. Oficjalnie wciąż nie wiemy, ilu nauczycieli może przystąpić do protestu ani jaką ostatecznie przyjmie on formę.

O tym też decydują związki zawodowe, a forma może być różna: od oflagowania szkoły, przez odwołanie lekcji czy zajęć opiekuńczych, po całkowite zamknięcie placówki. Te informacje otrzymamy od ZNP na pięć dni przed rozpoczęciem strajku. Są bardzo ważne z punktu widzenia organizacji pracy placówek, za którą odpowiadają dyrektorzy.