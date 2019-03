Na 1 kwietnia zaplanowano kolejne spotkanie rządu z przedstawicielami związków. Jeśli do porozumienia nie dojdzie, 8 kwietnia rozpocznie się największy protest w oświacie w historii Polski.

Związek Nauczycielstwa Polskiego od miesięcy żąda 1000 zł podwyżki dla nauczycieli. Wszczął spór zbiorowy w ok. 78 % placówek oświatowych w Polsce.

Do 25 marca trwały w nich referenda strajkowe, w których nauczyciele i inni pracownicy decydowali, czy chcą wziąć udział w ewentualnym strajku. Głosowali w szkołach, przedszkolach, ale i innych ośrodkach edukacji.

Na Dolnym Śląsku - według wyliczeń ZNP - chęć uczestnictwa w strajku wyraziło ponad 1000 placówek. Z kolei we Wrocławiu jest ich ok. 174 na 218 (placówki w wyliczeniach ZNP to zarówno przedszkola, szkoły, jak i np. zespoły szkolno-przedszkolne, stąd dane te różnią się od danych np. magistratu).

W trakcie trwania referendum informacje na temat ich wyników zbierali też oddolnie nauczyciele z Wrocławia, zrzeszeni w liczącej ponad 1500 członków Facebookowej grupie „Strajk nauczycieli 2019 Wrocław”.