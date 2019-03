Olga Chrebor od wielu lat jest zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w międzynarodowych projektach polsko-ukraińskich i lokalnych inicjatywach partnerskich o charakterze społecznym.

Do jej zadań jako Pełnomocnika ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego będzie należeć rozwijanie i kontynuowanie dialogu międzykulturowego. Od pierwszego numeru tworzy też razem z nami „Pryvit” – miejską gazetę w języku ukraińskim.



– Jestem Ukrainką z Wrocławia, a sprawy ukraińskiej społeczności mieszkającej we Wrocławiu dotyczą mnie bezpośrednio. Cieszę się, że moje miasto dostrzega potencjał kulturowy i gospodarczy tkwiący w mniejszości ukraińskiej i imigracji ukraińskiej. Miasto spotkań samo się „nie urządzi” na tolerancyjny, tętniący życiem wielonarodowy ośrodek kulturalno-edukacyjny i ekonomiczny. To my, mieszkańcy, urządzamy ten salon zgodnie z naszym poczuciem estetyki i poziomem wrażliwości oraz decydujemy o zasadach w nim funkcjonujących. Zagłosowaliśmy na dom otwarty i chcemy, by wszyscy jego mieszkańcy wiedzieli, że są tutaj u siebie – przekonywała Olga Chrebor.



– Chciałbym, aby Ukraińcy poczuli się pełnoprawnymi obywatelami Wrocławia. Stąd decyzja o powołaniu pełnomocnika, który wysłucha ich problemów. Chcemy się razem zastanowić, co jeszcze możemy zrobić, aby Ukraińcom żyło się u nas lepiej – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.