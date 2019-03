4 ZDJĘCIA W tej kamienicy w grudniu ubiegłego roku zginęła trójka dzieci. Akt oskarżenia przeciwko ich matce trafił właśnie do sądu. (Krzysztof Ćwik)

Obrona apelowała o uniewinnienie Magdaleny K., ale sąd apelacyjny podwyższył wyrok do pięciu lat więzienia. - Kobieta ustawiła świeczki na meblach i zostawiła dzieci same. Jej lekkomyślne zachowanie doprowadziło do śmierci trójki cudownych dzieci - argumentował sąd.