– Determinacja nigdy nie była tak ogromna. Wciąż jeszcze zgłaszają się do nas placówki, które chciałyby dołączyć do sporu zbiorowego. Niestety musimy odmawiać, bo na wszczynanie procedur jest już za późno – tłumaczy Mirosława Chodubska, prezes dolnośląskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Według związku na Dolnym Śląsku jest nieco ponad 1270 placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, zespoły szkolno-przedszkolne). W 1113 z nich przeprowadzono referendum strajkowe, w których pracownicy decydowali, czy popierają planowany na 8 kwietnia strajk. – W 1038 placówkach pracownicy wyrazili chęć udziału w strajku – podkreśla prezes Chociebuska.

Podobnie sytuacja wygląda we Wrocławiu

Z danych ZNP wynika, że we Wrocławiu na 218 placówek gotowe dołączyć do strajku jest 174 z nich. Prezes Mirosława Chodubska: – To największy taki zryw w oświacie od wielu lat.