Robert Biedroń we wtorek przybył na prezentację kandydatów Wiosny w okręgu dolnośląsko-opolskim. Jedynką, jak pisaliśmy, będzie Krzysztof Śmiszek, naukowiec i prawnik, a prywatnie partner lidera partii.

– Znam Krzysztofa od 17 lat i jest mi osobą najbliższą na świecie. Muszę jednak oddać go innym, powinien wejść do polityki, by zmieniać Polskę – mówił Biedroń. – Krzysztof jest prawnikiem, zna Unię Europejską, jest wykładowcą w Polsce i za granicą. W naszej partii odpowiada za wszystkie kwestie, związane z praworządnością.

– Chce zająć się szczególnie sprawami praworządności i praw konsumenta. Konsumenci mają słabszą pozycję w stosunku do korporacji, potrzebne jest prawo, które będzie ich chronić np. przed nieuczciwą reklamą – zapowiedział Śmiszek.

Śmiszek: – Ważne będą też dla mnie tematy istotne dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Chcę, by Wrocław i Opole były ośrodkami innowacji. Musimy zająć się też transportem publicznym, także dlatego, by we Wrocławiu przez jedną trzecią roku dni w roku nie było smogu.