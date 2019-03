Wybory do europarlamentu 2019. Nigdzie tak dobitnie jak na Dolnym Śląsku nie pasuje określenie "akcja ewakuacja", ukute przez opozycję, do listy kandydatów PiS do europarlamentu. Bo też nie ma większego dezertera z pola boju niż Anna Zalewska, szefowa resortu edukacji i liderka dolnośląsko-opolskiej listy do PE.

Wybory do europarlamentu 2019. Sprawczyni gigantycznego chaosu w polskiej oświacie swoją kampanię rozpoczęła w ten weekend, czyli w przededniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli. I na krótko przed czekającym licea szturmem uczniów z dwóch roczników – tych z podstawówek i wygaszanych gimnazjów. Symptomatyczne, że ani w piątek, gdy we Wrocławiu prezentowane były listy PiS, ani podczas sobotniej konwencji tej partii minister Zalewska nie zabrała głosu. Ani słowa do zatroskanych o los swoich dzieci rodziców, ani krzty wyjaśnienia, czy przez cały kwiecień, gdy w szkołach trwać będzie strajk, szefowa oświaty zajmować się będzie jego wygaszaniem czy raczej swoją kampanią. Gdy odpowiedź na to pytanie chcieli w sobotę uzyskać od niej dziennikarze, obiecała rozmowę, by zaraz potem obrócić się na pięcie i pokazać plecy. Minister Zalewska celowo unika pytań. Bo a nuż ktoś chciałby ją zagadnąć o jedną z najbardziej haniebnych afer w historii III RP. Tę, w której jeden z najbliższych współpracowników Zalewskiej – Jerzy G. (do niedawna członek kierowanego przez nią zarządu wałbrzyskiego PiS) – miał kierować, zdaniem prokuratury, okradaniem kontenerów PCK z odzieżą dla potrzebujących?