Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Partia, którą kieruje Grzegorz Schetyna, nie startuje sama, ale w Koalicji Europejskiej. Przyłączyły się do niej inne ugrupowania: Nowoczesna, PSL, Zieloni i SLD.

Wybory do europarlamentu 2019. "Nigdy nie chciałam być politykiem"

Janina Ochojska, działaczka społeczna, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, została liderem listy w okręgu dolnośląsko-opolskim.

Na konwencji KE tłumaczyła, dlaczego zdecydowała się wkroczyć do polityki i startować do PE. Przyznała, że wielokrotnie otrzymywała propozycje startu do polskiego parlamentu, ale odmawiała, uznając, że jej miejsce jest w organizacjach pozarządowych.

– Nigdy nie chciałam być politykiem – powiedziała.

Co zdecydowało o tym, że zmieniła teraz zdanie?

Ochojska: – Kandyduję do PE nie z partii politycznej, ale z Koalicji Europejskiej i ten fakt ma dla mnie ogromne znaczenie. Zawsze kierowała mną chęć służby drugiemu człowiekowi. Ogromny wpływ dla mnie miał czas budowania Solidarności, która doprowadziła nas do upragnionej wolności. Stojąc dzisiaj przed wyborem wejścia do polityki, wiem że dokonuję wyboru tej samej drogi co kiedyś wysłanie konwoju do Sarajewa. Nie mam doświadczenia w prowadzeniu polityki, ale wtedy nie miałam również doświadczenia w organizowaniu pomocy humanitarnej. Kandyduję, bo wierzę, że moje 26-letnie doświadczenie i służba w pomocy humanitarnej i rozwojowej pozwoli zrobić mi coś więcej na forum PE. Idę tam, żeby w imieniu Polek i Polaków upomnieć się o ludzi, którzy dzisiaj umierają z głodu, którzy nie mają dostępu do wody, którzy mieszkają w straszliwych warunkach w obozach dla uchodźców. Kandydowanie do PE jest dla mnie kontynuacja tej służby.