Arkadiusz Rymarski od ponad trzech lat zachęca ludzi do ruchu, biegania, zdrowego trybu życia. Promuje wspólne zajęcia, które jednak wykraczają poza klasyczny trening biegowy. We Wrocławiu założył on NOA, czyli Nową Optymalną Akcję. Jej ogólne założenia przedstawił w specjalnym wpisie na Facebooku.

„W każdej drużynie sportowej ważny jest team spirit, czyli duch zespołowy. Współpraca, zdrowie i zabawa to tylko niektóre elementy, którymi kieruje się wrocławska grupa NOA (New Optimal Action). Ekipa chce pokazać wszystkim biegaczom, dlaczego warto uprawiać sport” – zaznaczał Arkadiusz Rymarski. I dodawał: „Obserwowałem wiele grup amatorskich i stwierdziłem, że liczna grupa osób szybko wchodzi na wysoki poziom sportowy, a potem się wypala. W sporcie jestem już przeszło 20 lat, bieganie jest dla mnie lifestylem. Postanowiłem, że zrobię własny projekt z ogólnorozwojowym podejściem do życia, czyli żeby bieganie było stylem życia na długie lata. Moja filozofia to najpierw zdrowie, dobre samopoczucie, team spirit i zabawa, a potem wyniki. I to nas wyróżnia spośród innych grup biegowo-triathlonowych. W odróżnieniu od nich chcę jasno powiedzieć: specjalizuję się w bieganiu. Nie chodzi mi o dużą frekwencję, a o organiczny rozwój – podkreślał.