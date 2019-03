- Gdy spojrzymy na przebieg ubezpieczenia osób, które dostają wysokie emerytury, to bardzo jasno widzimy, że są to seniorzy, którzy na emeryturę przeszli późno po przepracowaniu wielu dziesiątków lat – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Oczywiście wysokość naszych zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej, ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i brak pośpiechu przy przejściu na emeryturę - dodaje rzeczniczka.

Wśród dobrze sytuowanych seniorów są pracownicy naukowi, lekarze i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w różnych branżach. Stosunkowo niewielkie emerytury dostają natomiast przedsiębiorcy.

- To jest efekt tego, że w czasie prowadzenia działalności gospodarczej odprowadzali do ZUS najniższe z możliwych składki – wyjaśnia Kowalska-Matis. – Cudów nie ma, jeśli nie płacimy składek na ubezpieczenie społeczne, nie spodziewajmy się, że emerytura będzie wysoka – dodaje.