Targowisko na Dworcu Świebodzkim w każdą niedzielę przyciąga tłumy klientów. Towary na straganach kupują nie tylko wrocławianie, ale również przyjezdni. Jednakże, część osób wystawia swoje towary poza placem targowym m.in. na pl. Orląt Lwowskich. Najczęściej handlarze sprzedają tam odzież, obuwie, płyty CD czy akcesoria gospodarstwa domowego.

Straż miejska zapowiada walkę z handlem w nielegalnym miejscu.

- Nadszedł ten czas, gdy nasze obserwacje i analizy oraz przede wszystkim głos mieszkańców pokrywają się. Rozkładanie straganu w niektórych miejscach zagraża bezpieczeństwu. Przejście po chodnikach musi być bezpieczne, do tego trzeba zapewnić widoczność kierowcom, szczególnie w okolicach przejść dla pieszych. W innym przypadku może dojść do różnych niepokojących zdarzeń. Naruszenie przepisów handlowych to jedno, ale tutaj chodzi przede wszystkim o dobro mieszkańców - mówi Waldemar Forysiak z wrocławskiej straży miejskiej.