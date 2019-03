Obok kamienicy na Wyspie Słodowej wznoszony jest nowy budynek. Z tego połączenia powstanie Concordia Hub, która będzie m.in. miejscem koncertów, wystaw i festiwali.

W zabytkowej części zostały tylko elewacje, ale są one poddawane renowacji. Zachowana fasada odzyska dawne zdobienia oraz gzymsy i płynnie przechodzić będzie we współczesną i minimalistyczną część budynku. Zachowane i odrestaurowane zostaną także drzwi frontowe kamienicy. Obecnie w jej wnętrzu ukończona została żelbetowa konstrukcja jednej kondygnacji. Z kolei sąsiedni obiekt ma już dwa piętra. Jego budowa nie jest prosta, bo teren położony bezpośrednio przy korycie rzeki, charakteryzuje się niezwykle trudnymi warunkami gruntowymi. Trzeba więc było najpierw wzmocnić podłoże kolumnami. Dopiero na nich wykonano płytę fundamentową z betonu wodoszczelnego. Do prac wykorzystywane są dwa żurawie wieżowe i dźwigi kołowe, a ze względu na utrudniony dostęp beton pompowany jest z wykorzystaniem jednego z najdłuższych, 60-metrowego wysięgnika.