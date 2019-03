Obniżenie podatku miedziowego o 15 proc. od 1 kwietnia zapisano w powyborczej umowie koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości oraz Bezpartyjnych Samorządowców, którzy rządzą sejmikiem wojewódzkim na Dolnym Śląsku.

– Jeżeli ten postulat nie zostanie spełniony, to zachwieje naszym porozumieniem. PiS doskonale zdaje sobie z tego sprawę – mówił chwilę po zawiązaniu koalicji prezydent Lubina Robert Raczyński, lider Bezpartyjnych. Zanim „zszedł” się z PiS pisał do premiera Mateusza Morawieckiego: „Znieś podatek, dotrzymaj obietnic złożonych przez PiS. Przypominał mu jego poprzedniczkę Beatę Szydło, która w 2015 r. przed wyborami parlamentarnymi w Lubinie, ogłosiła że ma już gotowy projekt ustawy znoszący podatek miedziowy, bo „KGHM to perła w koronie polskiej gospodarki”.

Zresztą, Szydło nie była jedyna. Zniesienie podatku, który w 2012 r. wprowadził rząd PO – PSL, był paliwem dla PiS. Mariusz Błaszczak, obecny szef MON, oceniał, że podatek miedziowy to „prosta droga do likwidacji firmy”, Antoni Macierewicz, były szef MON, zapewniał, że nie zna żadnego Polaka, który byłby za tym podatkiem.