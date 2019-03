W połowie lutego Wrocław, razem z Tauronem i Ericssonem, podpisał list intencyjny w sprawie pilotażowego projektu smart city.

Program zakłada m.in. montaż atestowanych stacji pogodowych w 16 największych parkach w mieście (m.in. park Południowy, Szczytnicki, Grabiszyński).

Stacje wskażą poziom zanieczyszczenia powietrza w parku oraz wskażą prognozy na kolejne godziny. Ponadto na ulicy Bałuckiego specjalna aplikacja będzie monitorować dostępność miejsc parkingowych.

Inteligentne kosze na śmieci

Miasto zamontuje też czujniki w 180 koszach na śmieci wzdłuż oraz w okolicy ul. Powstańców Śląskich. Czujniki podadzą informację do służb miejskich, czy dany kosz jest przepełniony i czy warto szybciej go opróżnić. To pomoże zmniejszyć korki, zanieczyszczenie powietrza oraz zminimalizować „puste przebiegi” śmieciarek. Zamontowane zostaną również czujniki zmierzchu dostosowujące natężenie światła do warunków zewnętrznych. Na ul. Powstańców Śląskich pojawią się też kamery, które policzą przejeżdżające auta, rowerzystów, pieszych oraz sprawdzą, ilu pasażerów korzysta z danego przystanku MPK.