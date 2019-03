Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, który decyzją wrocławskich radnych przekazano Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji przy ul. Lutra, zostaje jako miejska placówka.

Tak zdecydowała minister edukacji Anna Zalewska, wypowiadając się na ten temat w „Rozmowie Faktów” na antenie TVP 3. To zaskakująca informacja, bo szefowa MEN wyprzedziła dolnośląskiego kuratora oświaty. To on jako pierwszy ma wydać opinię w sprawie przyjętej w lutym uchwały wrocławskich radnych. Ma na to czas do 28 marca. Jeżeli będzie ona negatywna, miasto może odwołać się do MEN – czyli do Anny Zalewskiej.

Minister na ewentualną reakcję miasta nawet nie czeka.

– Dzisiaj rozmawiałam z panem kuratorem, wczoraj – z panem prezydentem. Niestety nie jest nas w stanie przekonać. Tu wszystko zmierza do weta pana kuratora. Będziemy przekonywać pana prezydenta, że dzieci zasługują na to, aby być w nowej, nowoczesnej szkole – powiedziała Zalewska w TVP3 Wrocław.